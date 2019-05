Başkan Avcı, çalışan personelin düşüncelerine önem veriyor

Altıeylül Belediyesi personelinin fikir ve önerilerini sunması için oluşturulan komisyon çalışanlarla birebir görüşmeler yaparak, çözüm için önerilerde bulunuyor.

Başkan Hasan Avcı'nın talimatıyla oluşturulan komisyon personelle birebir görüşmeler yaparak onların görüş ve önerilerini alıyor. Belediye ana hizmet binasında başlayan görüşmeler ek hizmet binasında da devam etti. Personelin daha iyi performans gösterebilmesi için çalıştığı birimde mutlu ve huzurlu olması gerekliliği fikri ile başlayan komisyon görüşmeleri çalışanlarda memnuniyet ile karşılandı. Nisan ayı itibariyle başlayan personel görüşmelerinde; Teftiş Kurulu Müdürü Dilaver Ayyıldız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Halil Baran ve ALTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akdoğan Komisyon olarak görev alıyor.

Ayyıldız, “Çalışanlarımızla bire bir görüşüyoruz”

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Teftiş Kurulu Müdürü Dilaver Ayyıldız, her kademedeki personel ile ayırım olmadan görüştüklerini belirtirken şunları dile getirdi; “Başkanımızın talimatları doğrultusunda Belediyemizde çalışan her kademede personel ile birebir görüşüyoruz, görüşlerini alıyoruz. Görüşlerini alıyoruz derken şunu kast ediyoruz: Başkanımız çalışanların yönetime katılması anlamında, düşünceleri nedir, belediyenin çalışmaları ile ilgili ne katkıları olabilir, sıkıntıları nelerdir, çalışma ortamında ne gibi problemleri var bunları öğreniyoruz. Ayrıca her personelimiz bizim vatandaşımız. Sahada görev yapan personelimiz de vatandaşın içinde. Belediyeden beklenti konusunda duyumları, görüşleri, talepleri olabilir. Bizlere anlatamadıkları herhangi bir konuyu Başkan tarafından okunmak üzere kapalı zarf ile bize teslim de edebilirler. Bütün bu görüşmeler sonucunda bir rapora bağlayıp makama sunacağız. Personelimizden bu tip çalışma hakkında takdir ve teşekkür alıyoruz. Personelimiz, kendi fikirlerinin alınması ve yönetime direk olarak iletiliyor olmasından memnunlar. İnsanlar çalıştıkları kuruma katkı verdiklerinde, kendi fikirlerinin de dikkate alındığını gördüğünde performans ve iş şevkinde artma olacağı muhakkak. Altıeylül Belediyesi kurulduğundan bu yana sürdüre geldiği sloganı Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül.. Mutlu İnsanlar Şehrini kuracak olan, imar edecek olan bu belediyenin personeli. Öncelikle personel mutlu olsun ki, mutluluk iklimi oluşsun. Personelimiz bu görüşmeler sayesinde açık ve net olarak kendi fikrini ortaya koyuyor, önemsendiğini hissediyor “ dedi.

Altıeylül Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılan görüşmelerin ardından komisyon saha personeli ile görüşmelere başladı. Fen İşleri Deposunda saha personelleri adına görüşlerini belirten Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Yakup Karaşahan böyle bir imkan için Başkan Hasan Avcı'ya teşekkür etti; Karaşahan; “Bizlere söz hakkı ve değer verdiği için Hasan Başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanımızın bize değer vermesi demek bizim daha performanslı şekilde çalışmamız demek. Komisyonda bize müdürlerinizden, amirlerinizden, çalışma ortamından memnun musunuz şeklinde sorular sordular. Biz de açık yüreklilikle sorulara cevap verdik” şeklinde konuştu.