Başkan Avcı Cumhuriyet Anadolu Lisesi inşaatını ziyaret etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yapımı devam eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kendisi de inşaat mühendisi olan Başkan Avcı, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılarak yerine yenisi yapılan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin inşaatını gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Eğitim ve öğretime desteğini esirgemeyen Ermişler Ailesi tarafından yaptırılan yeni Cumhuriyet Anadolu Lisesi binası, 24 derslik ve spor salonu ile hizmete girecek. Başkan Avcı beraberinde Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Balıkesir Spor Başkanı Ümit Arslan ve Fahri Ermişler ile birlikte incelemelerini tamamladı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Avcı “Eğitime verdikleri desteklerden dolayı Ermişler Ailesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Bugün hep birlikte yapımı devam eden okulumuzu inceledik. Ermişler ailesini temsilen burada olan Fahri Ermişler kardeşimize de bu güzel projeden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Geleceğin büyüklerinin yetişeceği bu binada bir adet taşı olandan en ufak bir emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Altıeylül İlçemize değer katan bu ve bunun gibi hayırsever girişimler sayesinde geleceğe olan umudumuz hep taze kalıyor. İnşallah, açılışını da hep birlikte dualarla yapacağız” dedi.