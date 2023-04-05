Başkan Avcı gönül sofrasında

Ramazan ayının başladığı günden buyana Altıeylül ilçesinde iftar programlarına konuk olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Ramazan berekettir, paylaşmaktır. Bizlerde vatandaşlarımızla iftarda evlerine konuk olarak Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamanın mutluğu içerisindeyiz” dedi.

Ramazanın ilk günü Ali Çetinkaya Camii'nde vatandaşlarla birlikte ramazan bereketini yaşayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Ramazan berekettir, paylaşmaktır, gönülleri bir tutmaktır. Ramazan'ın bereketini, huzur iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bir olmakta, birlik olmakta rahmet var”diye konuştu.

“Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşıyoruz”

Başkan Avcı, Ramazan bereketini Altıeylül'de vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Taşpınar-Nergiz- Köylüköy Büyükbostancı'da, deprem bölgesi olan Hatay'dan şehrimize gelen Yıldız ailesinin iftar sofrasına misafir olan Başkan Avcı, Hacı Hüseyin Camisinde Ramazan ayının manevi iklimini, coşkusunu, çocuklarla ve esnafla birlikte, Dişbudak-Dereçiftlik-Macarlar'da, Köseler Mahallesinde ikamet eden Emine teyzenin sofrasında iftarını açarak Ramazan heyecanını vatandaşlarla yaşadı.

“Depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, başka bir iftar programında ise Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi'nde depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Avcı, “Bugün iftarda afet bölgesinden gelen ve Altıeylül'ümüzde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Kardeşlerimize kucak açmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte depremzede ailenin iftar sofrasına misafir oldu. Başkan Avcı, “Ramazan ayı berekettir, Ramazan ayı bolluktur. Depremde zarar görmüş Koç ailesi Altıeylül'de ağırlamanın mutluğunu yaşıyoruz. Tüm kardeşlerimizin yanında olacak, onların iftar sofrasını bizimle paylaştıkları gibi, biz de tüm imkânlarımızı onlara ve nice ailelerle paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz”

Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde Altıeylül'ümüzün kıymetli sakinleriyle bir araya geliyoruz. Atköy'de, Paşaköy, Orhanlı'da, Bağalan, Közören, Kabaklı'da, 1. Gündoğan Mahallesi'nde Ramazan heyecanını hep birlikte yaşamanın mutluğu içerisindeyiz” dedi.