Başkan Avcı kaptan koltuğunda

Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerinin sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanısıra kırsal mahallelere de ziyaretlerde bulunan Başkan Avcı, 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunuyor. Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı, gençle genç olan Başkan Avcı, ilk olarak kırsal Kirazpınar, Turnalar, Taşpınar, Bozen ve Cinge mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılanan Avcı, vatandaşların derdini dinleyerek 31 mart yerel seçimlerinin önemini anlattı.

Altıeylül'ün Sıvatpınar, Kiraz, Dişbudak, Beşpınar mahallelerini ziyaret eden Avcı, burada da vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Yolda okullarından Beşpınar Mahallesi'ndeki evlerine giden öğrencilerle karşılaşan Avcı, okul servisinin kaptan koltuğuna oturdu. Öğrencileri mahallelerine bırakan Avcı, çocuklarla sohbet ederek gönüllerini aldı. Avcı, servis şoförlerine de kolaylıklar diledi.

Başkan Avcı son olarak ise kırsal Macarlar Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerine misafir olan Avcı, mahallede devam eden yol çalışmalarını da inceleyerek, işçilere kolaylıklar diledi. Avcı, Macarlar sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür etti.

Başkan Avcı önceki gece ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. Avcı ve Kafaoğlu, Sevcan ailesinin sofrasına konuk olurken, Aslantepecik ve Atköy Mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde HAYKOOP Başkanı Faruk Özen'de yeraldı. Vatandaşlarla köy kahvehanesinde sohbet eden Avcı ve Kafaoğlu, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.