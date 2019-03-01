Başkan Avcı: "Kimse kötü niyetin karşısında boyun bükeceğimizi zannetmesin"

Altıeylül Belediyesi'nin çalışmalarını, projelerini ve seçim çalışmalarını anlatan Başkan Hasan Avcı, seçim çalışmalarında yapamayacaklarının sözünü vermediğini söyledi. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kendisi hakkında çıkan yalan haberlere de sert cevap veren Avcı, “Niyetler halisane olursa çözemeyeceğimiz, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kimse kötü niyetin karşısında boyun bükeceğimizi zannetmesin” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediyenin yayın organı olan Altıeylül TV'ye konuk oldu. Programda soruları yanıtlayan Başkan Avcı, belediye çalışmalarından, seçim çalışmalarına kadar merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Konuşmasına 28 Şubat'ın yıl dönümünü hatırlatarak başlayan Başkan Avcı, süreç sonrasında yaşanan sıkıntıları anlattı. Türkiye'nin o günlere geri dönmeyeceğini belirten Avcı, demokrasinin önemine değindi.

Avcı, “Liderler taşın altına vücutlarını koydular”

Cumhur İttifakı'ndan bahseden Avcı, “Cumhur İttifakı ilk olarak 24 Haziran seçimlerinden önce ilan edildi. Eskiden seçimler oluyordu, seçimlerden sonra partiler baskıyla koalisyonlara yönlendiriliyordu. Şimdi seçimlerden önce kimin ne koalisyonu yapacağı belli ve buna göre de yoluna devam ediyor. Bunun diğer örneğini de 31 Mart'ta belediye seçimlerinde göreceğiz. Gerçekten Milletine ve devletine dört dörtlük bağlı, milleri ve devletini seven iki lider bu konuda taşın altına ellerini değil, vücutlarını koydular” dedi.

Avcı, “Altıeylül'de iyi bir liste oluşturduk”

Seçimlere AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin tek listeden gireceğini söyleyen Avcı, “Meclis üyeleri listesini yaparken çok zorlandık. Bazı arkadaşlarımızı yazdık o arkadaşlarımız silinmek zorunda kaldı. Gönül isterdi ki hepsini değerlendirelim ama genel merkezimizin kriterleri var. Bir de ittifak söz konusu olunca mecburen bazı adımlar atmak gerekiyor. Gerçekten hem AK Parti ve MHP'de 31 kişilik iki liste çıkarılabilecek kadar kalitede arkadaşlarımız var. Ben Altıeylül'de iyi bir meclis listesi oluşturduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Avcı, “Yapamayacağım sözü vermemeye gayret ediyorum”

Seçim çalışmalarında yapamayacağı sözleri vermemeye gayret ettiğini söyleyen Avcı, Resulullah Efendimizin ‘Mümin sözünün eridir' sözünü hatırlattı. Söz verildiği zaman yerine getirmeleri gerektiğini belirten Avcı, “Her şeye tamam dediğimiz zaman, yapamadığımız da yarın gidip vatandaşımıza mahcup oluyoruz. İhtiyaç ve sorunlar hiçbir zaman bitmez. Birisini bitirdiğimiz zaman başka bir ihtiyaç ya da sorun çıkar. Biz bunları çöze çöze yolumuza devam etmek istiyoruz. Kapalı kapılar ardında konuşulacak her şeyi milletimizin gözü önünde konuşuyoruz. Milletimizden gizli hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Avcı, “Damları köyün dışına çıkarma projesi”

Konuşmasında son Ankara temasları hakkında da bilgiler veren Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü, “Özellikle çiftçimizin sütünden, yeminden, hayvanından sıkıntılarını bize aktarmışlardı. Bununla ilgili belediye olarak bir dosya hazırladık ve Tarım Bakanımızdan randevu istedik. Bu ilerisi için olması gereken bir şey. Bunu yaptığımızda proje ve her şeyini hazırlayacağız. Bunu yapabilmek için yer lazım. Mera alanlarının yüzde 10'luk kısmını organize hayvancılık için bize verilmesini istedik. Bakan yardımcımız bize bununla ilgili sonuna kadar destek verdiler. Çiftçi sıkıntılarını gidermek için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktardılar” şeklinde konuştu.

Avcı, “Her mahalleye mahalle konağı geliyor”

Altıeylül için proje hazırlıklarının tamamlandığını ancak Büyükşehir belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'ın proje tanıtım toplantısından sonra tanıtım yapmayı planladıklarını aktaran Avcı, “Her mahallemizin faydalanabileceği bir yere mahalle konağı yapıyoruz. Okul olmayan yerlerde de vatandaşlarımızın taleplerine göre konaklar yapacağız. Merkez mahallelerin bazılarına da yüzme havuzlu tesisler yapacağız. Buralarda spor salonları olacak. İçerisinde kafeterya ve restoranı olacak. Büyük parklar yapacağız. Bu büyük parklarda insanlarımızın nefes alabileceğimiz yerler yapacağız. Kültür binası ve ALGEM inşaatı devam ediyor” diye konuştu.

Avcı, “Karalama çalışmalarına cevap verdi”

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yalan haberlere ve karalama çalışmalarına da yanıt veren Avcı, “Basın çok önemli. Basının önemini bilmeyen bir insan değilim. Fıtrat itibariyle bilenler bilir. Hiçbir Allah'ın kuluna tepeden bakmıyorum. Ama hiçbir Allah'ın kuluna da kendimizi ezdiremeyiz. Kendini öyle bir noktada konumlandıranlar var ki ‘Sen şunu vermezsen yazarım, sen bunu vermezsen yazarım' diyorlar. Milletin hakkını kendine hak görenler var. Belediyenin bütçesi bunlar. Seçim çalışmalarında kendi imkanlarımla devam edeceğim diyorum. Benim belediye imkanlarını kullandığımı bilen varsa açıklasın. Buna dikkat ediyorum. Bizim aleyhimizde haberde yapılabilir ama bazı şeyler çok aşağılık. Bazı şeyler insanlıktan çok uzak. Bunu yapan arkadaşlarımız habercilikten uzak. Bununla ilgili mahkemeye verip haberleri kaldırdık. Bu şekilde aşağılık adamlarla uğraşacağız. Bunlara meydanı bırakmayacağız. Gazetecileri biz destekliyoruz. Abonelik yapıyoruz. 3 ayda bir haber desteği yapıyoruz. Bunun üzerinde yaptığımız bir şey yok. Bel altı çalışanların hiçbirisine nokta kadar tavizimiz yok. Bir hatamız kusurumuz var ise uyarsınlar, düzeltmeyen adam değildir. Ama bize bel altı vurmaya çalışanlara da hukuki mücadelemizi yapacağız” şeklinde konuştu.

Avcı, “Sosyal yardımlar artarak devam ediyor”

Altıeylül Belediyesi olarak sosyal yardımlara devam ettiklerini aktaran Başkan Avcı, yardımları şöyle sıraladı:

“ALGEM'den 2015 yılında gıda yardımı yapılan aile sayısı bin 708'miş. 2016'da 3 bin 592'miş, 2017'de 5 bin 478 olmuş, 2018'de 9 bin 640 olmuş. Garip gurabaya sahip çıkmak değil de nedir bu? Bunların reklamını yapmıyoruz. Önümüzdeki süreçte devam edersek sosyal belediyeciliği farklı noktalara taşıyacağız”