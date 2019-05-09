Başkan Avcı kırsal mahallelerde

Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşın fikrini alan Başkan Avcı aynı zamanda yapılan çalışmaları da yerinde inceliyor.

Macarlar, Büyük Bostancı, Kuşkaya ve Nergiz (Çiçekpınar) mahallelerine ziyarette bulunan Başkan Hasan Avcı yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Avcı mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri dinledi. Öneri ve taleplerle ilgili bir açıklama yapan Avcı; “Altıeylül'e her noktada ulaşıp hizmet etmeye gayret ediyoruz. Mahallenin ihtiyaçları ve bizim imkanlarımız derecesinde çözümler üretip beklentilere cevap veriyoruz. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Yapabileceklerimizi vatandaşımıza anlatıyoruz. Karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz” dedi. Başkan Avcı önümüzdeki günlerde kırsal mahalle ziyaretlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.