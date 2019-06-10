Başkan Avcı, kırsalda hayırlara katıldı

Avcı; ‘Bizler böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece daha da güçlenir ve zorlukları aşarız” dedi.

Yakupköy, Bozen ve Küpeler mahalle hayırları bayram tatili ile birleşen hafta sonu gerçekleştirildi. 16 yıl aradan sonra mahalle hayrı yapan Yakupköy hayrına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Mehteran Takımının da gösteri yaptığı Yakupköy hayrı renkli görüntülere sahne oldu. Mahalle hayırları ziyaretlerinde duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Avcı birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Avcı; “Bizim kültürümüzde ev sahipliği ve misafire ikramda bulunmak çok önemlidir. Evimize bir misafir geldiğinde, karınca kararınca ikramda bulunur, aşımızı suyumuzu paylaşırız. Bizi biz yapan değerler bunlar. Ben bu birlik ve beraberlik duygusuyla paylaşmanın hazzını mutluluğunu yaşayan yaşatan mahallerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece daha da güçlenir ve zorlukları aşarız. Ayrışmaya, bölünmeye değil, bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Dertler paylaştıkça azalır, güzellikler paylaştıkça çoğalır. Mahalle hayırlarımız da emeği geçen, vesile olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Yüce Allah yapılan hayırları edilen duaları kabul etsin. Hayrımız makbul olsun” dedi.