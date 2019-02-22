Başkan Avcı meclis adaylarıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Altıeylül Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla tanışma toplantısında bir araya gelen Başkan Avcı, seçimleri kazanarak Altıeylül'ü ihya etmek istediklerini söyledi. Sosyal belediyeciliğin yeni dönemde zirve yapacağını söyleyen Avcı, “Şehrimizi inşa ederken, gençlerimizi ihya etmeyi unutmayacağız” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Belediye başkan adayı Hasan Avcı, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakının Altıeylül Belediye Meclis Üyesi listesinde yer alan adaylarla tanışma toplantında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Avcı, 181 bin 300'e yaklaşan nüfusuyla Altıeylül'ün Balıkesir'in en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Meclis üyesi adaylarıyla zorlu bir yolculuğa çıktılarını ifade eden Avcı, “Artık yeni sistemin ilk yerel seçimine gireceğiz. Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. MHP'den ve AK Parti'den hazırlanan ortak listedeki arkadaşlarımızı bir araya getirerek, tanışmak, kaynaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Zor bir yola hep beraber niyetlenmiş olduk. İnşallah bundan sonra Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımıza meclis üyesi arkadaşlarımızla hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz. Şehrimize en güzel hizmetleri vereceğimize inancımız tam” dedi.

Başkan Avcı, “Huzur olursa berekette olur”

Cumhur İttifakının memleket bekası için bir araya geldiğini söyleyen Başkan Avcı, “Burada ‘Memleketin beka sorunu varsa bizim için makam mevki sorunu yoktur' diyen MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ‘Dünya 5'ten büyüktür. Mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz' diyen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yol aldığı, yürüdüğü bu yolu bizde, arkadaşlarımızla birlikte aynı liste içinde var olmaktan mutluyuz. Güzel oldu. Ayrı ayrı olsaydı buradaki ahenk olmayacaktır. Umudumuz seçim sürecinde ve milletimiz 31 Mart'ta bize görevi verdikten sonrada bu ahenk devam edecek. Bir yerde huzur olursa berekette olur, huzurlu çalışma olursa başarı da olur” diye konuştu.

Avcı, “Sosyal belediyecilik zirve yapacak”

Bir seneyi aşkın süredir Altıeylül'de vatandaşların dertleriyle dertlendiklerini, sorunlarıyla da mücadele ettiklerini ifade eden Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu işi öğrenmeye başladık. Bu konuda işe hakim olmaya başladık. Önümüzdeki dönemde daha profesyonel, sosyal belediyeciliğin zirve yaptığı, gerçekten ihtiyaç sahibi, garip guruba, öksüz ailelere yönelik çalışmaların olduğu. Bunun yanında da her bir mahallede sosyal tesisin olduğu, mahalle konağına, kütüphanesine. Çocuklarımız orada vakit geçireceği kütüphanesine kadar. Bazı mahallelerde yüzme havuzundan sosyal tesisine kadar planlamalar yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizin yaşam standartlarını merkez mahallelerden uzak olmayacak şekilde düzenlemeye çalışıyoruz.”

Önümüzdeki günler projelerin tanıtılacağı bir toplantı yapabileceklerini açıklayan Başkan Avcı, “Önümüzdeki günlerde projelerle ilgili sunum yapabiliriz. Şehrimizi inşa etmekle ilgili sıkıntımız yok. Şehrimizi inşa ederken, gençlerimizi ihya etmeyi unutmayacağız. Gençlerimizi kaybetmemek adına hem gençleri hem de vatandaşları ihya edeceğiz” dedi.