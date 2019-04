Başkan Avcı muhtarla tanışma toplantısı düzenledi

Başkan Avcı seçilen muhtarları tebrik etti, yeni dönem için düşüncelerini dile getirdi.

Altıeylül kırsal ve merkez muhtarları ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Avcı göreve seçilen muhtarları tebrik ederken yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Toplantıda muhtarlar kendilerini tanıttı. Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Osman Ödemiş, Kadir Uzun ve Muhtarlık İşleri Müdürü İbrahim Canbey'in de katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Avcı ; “Peygamber Efendimiz Uhud savaşından dönerken ‘Küçük cihattan, büyük cihada doğru gidiyoruz' diyor. Küçük cihadı hep beraber atlattık. Seçim zahmetli ve yorucuydu. Şimdi büyük cihada geçmiş oluyoruz. Mahallelerimizin şehrülemini ve sorumlusu muhtarlarımız ve bu sorumluluğu mahalleler ile beraber üzerinde taşıyan bir belediye başkanı olarak 5 yılı verimli bir şekilde çalışmanın gayretinde olacağız. Bizler siyaset yaparken siyasi bir partinin desteğini alarak yola çıkıyoruz. Sizler ise kuruş olduğunuz ekibinizi arkanıza alarak bu yola çıkıyorsunuz. Bu sene geçmiş senelere kıyasla aday sayısı da artmış durumda. Bu zorlu kendi gayretlerinizle kazandınız, sizi tebrik ediyorum. “ dedi.

Avcı, “Belediye sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları giderme mesleği”

Seçilmiş Başkan olarak muhtarlara seslenen Başkan Avcı yeni dönem planlamalarından bahsederken şunları söyledi; “ 16 Aylık bir belediye başkanlığından sonra yeni dönemde, seçilmiş bir Başkan olarak vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız. 16 aylık süreçte mevcut sisteme fazla dokunmadan, bir sıkıntı ve bir sorun getirmeden süreyi tamamladık. Yeni dönemde öyle bir sistem kurmamız lazım ki; Belediyemiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla hep birlikte rahat olmalıyız. Her muhtarımız, Belediyenin kendisine adaletle muamele ettiğinden, verilen taahhütleri yerine getireceğinden emin olmalı. Yine her muhtarımız, her türlü talebin yerine getirilemeyeceğini de bilmeli. Belediye sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları giderme mesleğidir. Vatandaşımızın farklı talepleri olabilir. Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak imkanlarımız ölçüsünde çalışacağız. İmkanlarımızı har vurup harman savurarak milletin hakkını yanlış noktalara harcayarak 5 yıl sonra döndürülemez bir belediye bırakmayacağız. Bu süreçte bu konuyla ilgili olarak hem siz hem biz elimizi taşın altına koyacağız. Belediye olarak lüzumsuz harcamalardan kaçınacağız” şeklinde konuştu.

Avcı, “Yeni dönemde yeni uygulama başlayacak”

Yeni dönemde muhtarlar için yeni bir uygulamayı başlatacaklarının bilgisini veren Başkan Avcı aktif bir Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü hizmete sunacaklarını söyledi. Avcı, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi; “ Muhtarlarımızın sorunlarını çözmek için yeni uygulamaları getiriyoruz. Birincisi; Muhtarlarımızı fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri ve başkan yardımcıları ile muhatap etmeyeceğiz. Belediyemizin zemin katında bir düzenleme yapıyoruz. Muhtarlık İşleri Müdürümüz İbrahim Canbey ve ekibi, muhtarlarımıza orada hizmet verecek. Bundan sonra mahallenizde bir sorun olduğunda İbrahim Canbey müdürümüzü 7/24 telefonla arayıp ulaşabileceksiniz. Bu süreci profesyonel çalışmak istiyoruz. İkincisi; Planlı programlı olarak yol alırsak hep beraber rahat ederiz. O yüzden sizlere dağıtmış olduğumuz evraklara kısa, orta ve uzun vadede mahalleniz için talep ettiğiniz projeleri yazmanızı rica ediyoruz. Alt yapı, ulaşım ve BASKİ Büyükşehir Belediyesi ile alakalı, mahalle içindeki üst yapı tamamen bizimle alakalı. Taleplerinizi bu doğrultuda yazarsanız biz de çalışmasını yapıp önümüzdeki 5 seneyi planlayalım. Önümüzdeki süreci karşılıklı istişare ve anlayış içinde tamamlayıp, vatandaşlarımızın tamamının mutluluğu için çalışalım” dedi.

Muhtarlar ise; “ Güler yüzlü ve çalışkan başkan Hasan Avcı'ya bu güne kadar bize verdiği değer ve hizmetler için teşekkür ederek, Bundan sonra da elele vererek, daha refah bir Altıeylül için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştular.