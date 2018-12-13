Başkan Avcı müjdeyi verdi

Başkan Avcı yetkililere talimat vererek arsalar üzerinde bulunan takyiti kaldırdı.

Son torba yasa ile gelen Takyit Şerhi'ne göre; Satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen vatandaşların arsaları belediyelere geri iade edilecekti. Altıeylül Belediyesi'nin vatandaşın bu konudaki sıkıntısına çözüm bulmak için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Altıeylül Belediyesi Meclis Toplantısı'da alınan 175 sayılı karar ile kırsal mahallelerde bulunan arsalardaki Takyit Şerhi kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Avcı müjdeyi verdi. Takyitli arsalarda bina yapma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarının altını çizen Başkan Hasan Avcı şunları söyledi; “Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meclisimizde geçirdiğimiz bir karar ile bundan sonra takyitli olan arsalarda vatandaşın bina yapma koşulunu ortadan kaldırdık. Daha önce vatandaşlarımızın özel idare zamanında aldıkları arsaların üzerine belli süre içinde bina yapmaları gerekiyordu. Bina izinleri alındıktan sonra takyit kaldırılıyordu. Son torba yasa ile 2020 yılı sonunda kadar takyitli arsalar ile ilgili işlemler yapılmaz, takyitler kaldırılmaz ise arsaların belediyelere, hazineye, kurumlara geri devrolacağı ile ilgili yasa vardı. Arkadaşlarımıza bir talimat verdik. Gerekli çalışmalar yapıldı ve arsasına borcu olmayan vatandaşımız belediyemize müracaat ettiğinde üzerindeki takyiti kaldırıp sorunu çözmüş olacağız. Dolayısıyla vatandaşımızın arsayı satmak veya kullanmak için üzerine bina yapma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Böylelikle, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın bir sorununu da çözmüş oluyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.