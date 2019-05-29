Başkan Avcı, Pamukçu'da

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Pamukçu Mahallesinde Altıeylül Belediyesi Ek Hizmet Binasında, yapılması planlanan düzenlemeler ve mahallenin ihtiyaçları ile ilgili incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Avcı, Pamukçu mahallesinde yetkililer ile yaptığı görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada şunları belirtti. “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere pek çok birimimiz, çalışmalarına yoğunluk vermiş bulunuyor. Önceden planladığımız çalışma takvimimize göre ilçemiz genelinde taş döşeme, tretuvar ve yapımı süren restorasyon, çocuk parkları ve çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ayrıca Algem-2, Kültür Merkezi, İsmail Akçay Parkı Millet Kıraathanesi, Plevne Kapalı Pazar Yeri gibi büyük projelerimizin yapımı sürüyor. Pamukçu bizim büyük kırsal mahallelerimizden bir tanesi. Tarım uygulamaları anlamında ilçemizi ve ilimizi doyuran mahallelerden bir tanesi. Burada tüm bu bölgeye hitap eden bir ek hizmet binamız var. Bizlerde sık sık buraya gelerek vatandaşlarımızla iç içe oluyor onların taleplerini ve önerilerini yerinde inceleyerek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini en güzelini götürmek başlıca vazifemiz. Bunun için de büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan gerçekleşen çalışmaların yanı sıra, Başkan Avcı'nın mahalleleri sık sık ziyaret ederek yaşanan sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirten vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.