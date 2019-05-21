Başkan Avcı Ramazan ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Avcı Gaziosmanpaşa Mahallesinde Teravih Namazını sonrası vatandaşlara yaptığı sohbette, “Ramazan akşamlarının ayrı bir bereketi var, manevi ruhuna uygun olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Şükürler olsun ki, bir ramazan ayını daha hemşehrilerimizle birlikte huzur içinde idrak ediyoruz. Elimizden geldiğince daha çok mahallemizi ziyaret ederek hem hemşehrilerimizle sohbet edeceğiz hem de isteklerini dinleyeceğiz. Bu noktada ortasına geldiğimiz Ramazan ayının ilçemize, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, barışa, kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum” şeklinde konuştu.