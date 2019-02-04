Başkan Avcı seçim çalışmalarına başladı

Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek ‘Gönül Belediyeciliği' örneği sergiledi. Başkan Avcı yaşlıların ellerini öptü, çocuklarla misket oynadı.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın başkan adayı AK Partili Hasan Avcı, haftasonu kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak merkez Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden Erdinç ailesi ile buluşan Avcı, ailenin sorunlarını dinleyerek sohbet etti. Avcı daha sonra Tayipler ve Bereketli kırsal mahallelerinde köy kahvelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Altıeylül Belediyesi'nin özellikle sosyal belediyecilik ve altyapı çalışmalarını atlana Avcı, köylülerin sorunlarını da dinledi.

Başkan Avcı, Köylü kadınlara misafir oldu

“Hemşehrilerimizin güleryüzü ve samimi sohbetleri hizmet aşkımızı artırıyor” diyen Başkan Avcı'nın bir sonraki durağı ise Akçaköy ve Dedeburnu kırsal mahalleleri oldu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Avcı, kadınların köy fırınında hazırlayıp ikram ettikleri böreklerin tadına da baktı. Özellikle kırsal mahallelere hizmetlerini gelecek dönemde de sürdürmek istedikleri belirten Avcı, “Bizleri bağrına basan, evlatları gibi kucaklayan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Birbirimizden güç ve kuvvet alarak ilçemize daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Avcı, ‘Kırsal'da kalkınmayı önemsiyoruz”

Başkan Avcı daha sonra sırasıyla Ayvacık, Bayat, Taşköy ve Selimiye Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Kırsal mahallelere yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler veren Avcı, onların sorun ve isteklerini de dinledi. Avcı ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada; “Kırsal mahallerimizde yaptığımız ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Her zaman iç içe olduğumuz mahalle sakinlerimizin refahı ve huzuru için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Kırsalıyla, merkeziyle ilçemizi ilgilendiren hizmetler ve yürütülen projelerimizin hakkında hemşerilerimizi bilgilendiriyoruz. Kent merkezimizin gelişimiyle beraber kırsal kalkınmayı da önemsiyoruz” dedi.

Balkan Avcı çocuklarla misket oynadı

Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı, Pazar Günü'de mesaisine devam etti. Balıkesir Dağıstan Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Kafkasya Halklarının büyük lideri Şeyh Şamil'in 148. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği anma programına katılan Başkan Avcı, dernek üyeleriyle sohbet etti. Avcı daha sonra Ovabayındır, Yenice ve Aslıhantepecik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde Aslıhan Mahallesi'nde misket oynayan çocukların “Başkan amca oyun oynayalım mı?” çağrılarını yanıtsız bırakmayan Avcı, çocuklarla misket oynayarak oyun arkadaşı oldu. Avcı köy sakinleriyle de kahvehane ziyaretlerinde bir araya gelerek gönüllerini aldı.