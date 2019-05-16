Başkan Avcı şizofreni hastaları ile iftar yaptı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şizofreni hastaları ile iftar yaptı

Başkan Avcı, Yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren; Altıeylül Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Devlet Hastanesinin ortak iştiraki olan şizofreni hastalarının işlettiği Mavi At Kafe'de iftar programına katıldı.

Mavi At Kafe'nin ülkemiz için bir ilk olduğunu ve çok farklı bir proje olduğunu belirten Uzm. Dr. Umut Karasu ayrıca, “ Altıeylül Belediyemiz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı buradaki Sağlık Müdürlüğü'müz ve Devlet Hastanemizin ortak iştiraki ile şizofreni hastalarımızın rehabilitasyonu için kurulmuş bir merkez. Yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteriyor burası ve şu anlamda aslında ülkemizde bir ilk. Burası Şizofreni Dernekleri Federasyonu'na bağlı olan Ankara'daki Mavi At Kafe dışında

Türkiye'de şizofreni hastalarının işlettiği tek kafe durumunda. Aynı zamanda Belediyenin, Sağlık Müdürlüğü'nün ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin ortak iştiraki ile açılmış başka bir yer yok. Dünyadaki de şizofreni hastalarının işletmiş olduğu 12. kafe durumunda" dedi.

Karasu, "1 yıllık sürede 200 hasta rehabilitasyondan geçti"

Karasu sözlerinin devamında şunları belirtti. "Biz burada her gün ortalama 25 tane şizofreni hastamızın günlük kendilerine yetecek kadar becerilerini kazanması için onlarla bir rehabilitasyon çalışması yapıyoruz. Kendi çalışanlarımız, Halk Eğitim'den gelen hocalarımız, belediyemizin destekleri ile birlikte her gün 25 tane hasta temel hijyen eğitimi, günlük kendilerine yetecek beceriler; bunun içinde yemek yapması, çamaşır yıkaması, bulaşık yıkaması ve bununla birlikte toplumsal hayata katılabilmesi için aslında bir iş yeri becerisi kazandırmak amacıyla 25 tane hastamızı alıp rehabilitasyon sürecinden geçiriyoruz. 1 yıllık süre içerisinde ortalama 200 tane hastamız buradaki rehabilitasyon sürecinden geçerek, evde kendi yemeklerini yapacak durumda evde hayatlarını tek başına sürdürecek durumda hatta pek çoğu da iş yerlerinde tek başına çalışacak, hayatlarını sürdürecek duruma geliyorlar. Bu anlamda dediğim gibi Altıeylül Belediyesi'nin katkılarını, emeklerini söylemezsek çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Bize inanılmaz destek veriyorlar. Buranın finansmanı anlamında, hastalarımızın desteklenmesi anlamında, hem onların iş hayatına sokulması anlamında Altıeylül Belediyemizin çok büyük katkıları var. Umuyorum bununla alakalı bize Türkiye'nin farklı yerlerinden çağrılar da geliyor. Gelin bu çalışmaları bize de gösterin şeklinde. En son İstanbul Üsküdar Belediyesi'nden arandık ve bu çalışma onlara da örnek olmuş. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu tür şizofreni kafeler muhtemelen yakında peş peşe açılacak. Ben buna vesile olan Devlet Hastanemize, Sağlık Müdürlüğümüze, Altıeylül Belediyemize şükranlarımı sunuyorum“ şeklinde açıklamalarda bulundu" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da davetli olduğu, Mavi At Kafe'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Başkan Avcı, hastalar ve ailelerinin olduğu sofralardan birine oturup iftarını yaptıktan sonra Mavi At Kafe yetkilileri, hastaları ve aileleri ile sohbet etti.