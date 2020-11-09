Başkan Avcı'dan 10 Kasım mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Hasan Avcı yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. "Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. 82 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bilgisi, vatan sevgisi, hoşgörüsü ile tüm insanlığın saygı duyduğu, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zaferlere ulaştırmış büyük bir liderdir. Milletimizin içinde bulunduğu en zor şartlarda bile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini gösterdiği milli mücadele döneminde, Aziz Milletimizin yeniden dirilişini sağlayan, hayatını ülkesine ve milletine adayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz."