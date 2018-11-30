Başkan Avcı'dan engelli personele kahvaltı jesti

Başkan Avcı, Belediye bünyesinde çalışan engelli işçilerin medarı iftarları olduğunu belirtti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Altıeylül Belediyesi'nin 20 engelli personeli ile bir araya geldi. Engelli personeli ile birlikte kahvaltı yapıp sohbet eden Başkan Hasan Avcı “Önemli olan kalplerde engel olmaması” derken sözlerine şu şekilde devam etti; “Altıeylül'ün medarı iftiharı personelimiz. Sizlerle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Önemli olan vücutta, kalplerde engel olmasın. Sizler vücuttaki engellere rağmen hizmet nasıl yapılır, başarının ispatısınız. Pes etmeden, gerçeğinizle yüzleşerek vatana, millete, etrafınıza yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Mevla'm size güzel günlerde, sağlıkla yaşamak nasip etsin. Altıeylül'de 180 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu vatandaşlarımıza nice hizmetleri sizlerle beraber yapmak nasip olsun. Sizin aşkla şevkle çalışmanız, vatandaşımızın dertlerini, sorunlarını çözmeniz, Altıeylül söz konusu olduğunda sizlerin de emek vermeniz bizlere güç katıyor. Aynı şevk ve gayretle hep beraber hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Avcı kahvaltı sonrası belediye çalışanı engelli işçilere hediye takdim etti.