Başkan Avcı'dan öğretmenlere erken tebrik ziyareti

Başkan Avcı yaptığı konuşmada “Türk milleti çok zeki çocuklarımız, pırıl pırıl çocuklarımız tertemiz sizin ellerinizde. Nasıl bir hamur sanatçının ellerinde şekillenerek bir sanat eseri haline geliyorsa, çocuklarımızda sizin ellerinizde şekillenecek” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi Altıeylül Ortaokuluna yaptığı ziyarette öğretmenler odasında okul yönetimi öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sözlerine öğretmenlerin gününü tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Avcı “Öğretmenlerimiz memleketimizin en önemli öğesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'de ilk öğretmenimiz biliyorsunuz. Bugünde öğretmenlerimiz gençlerimizi çocuklarımızı gerçekten yetiştiriyorlar. Türk milleti çok zeki çocuklarımız, pırıl pırıl çocuklarımız tertemiz sizin ellerinizde. Nasıl bir hamur sanatçının ellerinde şekillenerek bir sanat eseri haline geliyorsa, çocuklarımızda sizin ellerinizde şekillenecek. Milletine memleketine faydalı ayrı bir değer ve memleketi için gerçekten katkı sunan fayda sağlayan bir çocuk olarak geleceğimizi onlara teslim ediyoruz. Onun için sizler gerçekten çok önemlisiniz. Çocuklarımız küçükken sizlere teslim edildiklerinde ilk öğretmenleri şüphesiz anneleri babaları. Ama sizlere teslim edildiklerinde her konuda üzerine hiç bir şey yazılmamış sayfa gibi tertemiz çocuklarımız sizlerin elinizde üzerine siz ne yazıyorsanız onu biliyor ve okuyor. Onun için bizim memleketini, ülkesini, devletini seven idealist öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Biz sizin gibi öğretmenlerimizin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Geçen senede yine sizlerleydik. Aileler bakın size gerçekten burada birliği beraberliği, ahengi, huzuru, mutluluğu gösterecek şekilde hazırlık yapmışlar. Bu sizin burada ki ahenginizin çok güzel olduğunun bir göstergesi oluyor. Bizde yerel idareciler olarak bunları gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. İnanın idealist öğretmenler olmadığı zaman çocuklarımız kayboluyor onları kaybediyoruz”dedi.

İlkokul öğretmenimi hiç bir zaman unutamıyorum

Her hafta muhakkak bir okula gitmeye çalıştığını öğretmen ve öğrencileri ziyaret ettiğini belirten Başkan Avcı “Eskiden maalesef bazı öğretmenlerimiz gününü kurtarmak için çalışırlardı. İdealist öğretmenlerimizde gerçekten ben geçmişe dönüp baktığım zaman mesela ilkokul öğretmenimi hiç bir zaman unutamıyorum. Ortaokulda bize sahip çıkan öğretmenlerimizi unutamıyorum. Ama bazı öğretmenlerde bazı derslerde insanı dersten ve okuldan soğutabiliyor. Ama ben bugün baktığım zaman öğretmenlerimizin bilincinin çok daha farklı olduğu görüyorum. İnşallah bu farklı bilinçle ve gayretli öğretmenlerimizin sayısının artmasını diliyorum. Yerel idareciler olarak da biz her zaman öğretmenlerimizin ve okullarımızın yanındayız.Bütün sorunlarınızın çözüleceği garantisini veremeyiz ama çözebilmek için gayret sarf ederiz. Ben öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah daha nice öğretmenler gününü hep birlikte görmenizi umut ediyorum. İnşallah çocuklarımızı, gençlerimizi evlatlarımızı çok daha güzel ve iyi yetiştireceğinizi umut ediyorum ve saygılarımı sunuyorum”şeklinde konuştu.