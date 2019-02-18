Başkan Avcı'dan rakibi Balıbek'e ziyaret

Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı, CHP'li rakibi Esin Balıbek'i ziyaret etti.

CHP Altıeylül İlçe Başkan adayı Esin Balıbek'e nezaket ziyaretinde bulunan Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı, siyasi aktörler olarak vatandaşlara hizmet yarışı içinde olduklarını göstermeleri gerektiğini söyledi. Avcı, “Biz seçimlerden öncede bazı organizasyonları birlikte yapabilmeliyiz ki vatandaşlarımıza hizmet yarışı içinde olduğumuz göstermemiz lazım” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli ve rakibi Millet İttifakı'nın Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek'e iadeyi ziyarette bulundu. CHP'liler tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Avcı, seçim çalışmalarında rakiplerine başarılar diledi.

Şehirli: “Hasan Avcı iyi yürekli bir insan”

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Şehirli, bu tür davranışların Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Şehirli, “Hepimiz bu şehri nasıl güzel yönetebiliriz diye yarış içerisindeyiz. Ama görüyorsunuz ki kol kolayız, yürek yürüyeceğiz, el eleyiz, abi kardeş gibiyiz. Yarın saha karşılaştığımızda da böyle olacağız. Bizim gibi siyasette önde insanların bu tür davranışlarda bulunurlarsa toplumumuzda domino etkisi yaratmasını istiyoruz. Hasan bey iyi bir insan yüreği temiz bir insan. Bu kadar iyi yürekli bir insan ile yarışa çıkmak insana huzur veriyor” dedi.

Başkan Avcı: “Hizmet yarışında olacağız”

Ziyarette konuşan Başkan Avcı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler sürecinin ülke ve kente hayırlı olmasını diledi. Amaçlarının şehre en güzel hizmeti yapmak olduğunu ifade eden Avcı, “Hakan abi bizi aradı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Esin hanımla da daha önce tanışıyoruz. Onları seve seve makamımızda ağırladık. O makam zaten bir AK Partili, bir MHP'linin makamı olduğu kadar bir CHP'linin, bir İYİ Partilinin de makamıdır. Çünkü o makam Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımızın makamıdır. Biz orada emanetçi olarak duruyoruz. Bu emanet bize yüklenmiş durumda. Yarında bu emanet kime yüklenirse bizde şehrimize hizmet etmek için aynı şekilde devam edeceğiz. Burada biz birbirimizi anlayarak, dinleyerek, iyi niyetle nasıl daha iyi ve güzel ilçemize hizmet edebiliriz onun yarışında olacağız. Bunun sonucunda da milletimiz 31 Mart akşamı bir tercihte bulunacak. O tercihe de ben şimdiden burada sizlerin huzurunda şu sözü veriyorum. Milletimiz eğer Esin hanımı tercih ederse onun arkasında en büyük destekçisi olarak Altıeylülümüz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Biz önemli olan şehrimizde birlik beraberlik ve ahenk olması” dedi.

Avcı: “Vatandaşlara örnek olmalıyız”

Konuşmasında CHP'li heyeti zaman zaman öksüz çocuklarla yaptıkları programa davet eden Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok ihtiyaç sahibi, garip guruba öksüz çocuklarımız var. Zaman aman onlarla kahvaltı yapıyoruz demiştik. İnşallah bir gün seçimlerden önce birlikte yapacağız. Biz seçimlerden öncede bazı organizasyonları birlikte yapabilmeliyiz ki vatandaşlarımıza hizmet yarışı içinde olduğumuz göstermemiz lazım. Yoksa karşılıklı düşman rekabeti görüntüsü içerisinde olmamamız lazım. Böyle olduğu zaman aşağıda da vatandaşlarımız gerçekten daha keskin bir mücadele içine giriyorlar. Hoş olmayan, bizim istemediğimiz rencide edici noktalara geliyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz ve anlayışımız sadece 31 Mart'a kadar değil bundan sonraki süreçte de, 2024'e kadar sürer. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılında biz Altıeylülü ‘Mutlu insanlar şehri' diyerek yola çıktık. İnsanlarımızın mutluluğu için mücadele ediyoruz. 2023'e de beraber insanlarımız mutluluğu için hep beraber mücadele etmeye devam ederiz istiyorum.” dedi.

Başkan adayı Esin Balıbek de iadeyi ziyaret için Başkan Avcı'ya teşekkür etti. Balıbek, Avcı'nın iyi niyetli ve hoşgörülü olduğunu belirtti.