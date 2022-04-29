Başkan Avcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Ayı boyunca Altıeylül'ü karış karış gezen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, birlik ve beraberlik içerisinde geçen Ramazan Ayı sonrası bayram mesajı yayınladı.

Ramazan Ayı boyunca her anlamda vatandaşların yanında olan Altıeylül Belediyesi, toplamda 2 bin aileye Ramazan Ayı boyunca 1 Milyon TL değerinde gıda, giysi ve çeşitli sosyal yardımlar yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutarken, yine Ramazan Ayı Boyunca 800 öğün yemeği iftar sofralarına ulaştırdı. Tüm bunlarla birlikte Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları, Altıeylül Belediyesi Birim Müdürleri ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle 1000'e yakın vatandaşın 86 bakkal dükkânında bulunan borcunu silerek Altıeylül Belediyesi'nin imkânlarını kullanmadan tüm veresiye defterlerini kapattılar. Sosyal Belediyeciliğin örnekleri ile dolu olan Altıeylül Belediyesi, bu Ramazan Ayı'nda da çocukları ve gençleri unutmayarak mübarek Ramazan Ayı boyunca çeşitli etkinlikler ile çocukları ve gençleri ağırlayarak Ramazan Ayı'nın güzel havasını onlara teneffüs ettirirken, Altıeylül genelinde düzenlenen iftarlarda ekibiyle birlikte iftar sofralarında ve teravih namazlarında vatandaşlar ile buluşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da ayrı kalınan 2 yılın özlemini giderdi.

Başkan Avcı “Bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz”

Rahmet ve bereket ayı mübarek Ramazan Ayı'nı geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve mutluluğumuzu paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu Ramazan çok şükür ki 2 yıl aradan sonra vatandaşlarımızla tekrar iftar sofralarında buluşmanın, Ramazan akşamlarında bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadık. Altıeylül Belediyesi olarak yine bu mübarek ayda da vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Rabbimiz tarafından bizlere sunulan rahmeti ve bereketi paylaşmak adına günlük 800 öğün iftar yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine şahsım ve başkan yardımlarımız olmak üzere birçok ailemizin sofralarına misafir olarak iftar sevincimizi paylaştık. Ve yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında 2 bin ailemize yardım elimizi uzatarak 1 milyon TL değerinde gıda ve giysi gibi çeşitli yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca büyük bir iyilik hareketi başlatarak, Altıeylül'de bir ilki gerçekleştirdik ve ilçemizde faaliyet gösteren tüm bakkallardaki veresiye defterlerinde kayıtlı olan bin'e yakın vatandaşımızın veresiye defteri borcunu Belediye imkânlarını kullanmadan, yalnız kendi çabamızla kapatıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da sıkıntısını gidermiş olduk. Bu konuda desteğini esirgemeyen Başkan Yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve hayırseverlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin daha rahat bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da yine sizlerin yanında olarak güzel ilçemiz için projeler üretmeye, tüm mesaimizi Altıeylül'ümüz için harcamaya devam edeceğiz. Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği; yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı özel günlerdir. Bayramlarda gönül kapılarımızı birbirimize açalım. Aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatalım. Hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret edelim ve çocuklarımızı sevindirelim. Bu duygu ve düşünceler ile başta Altıeylüllü hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Âlemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Rabbimden bu bayramın hepimize, bütün insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.