Başkan Avcı'dan vatandaşlara aşure ikramı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Muharrem ayı nedeniyle belediye binası önünde vatandaşlara aşure etkinliği düzenledi.

Müslümanlık inancıncına göre birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın temsili olarak kutlanan Aşure Günü'nde Aşure Aşı yapılarak dağıtılıyor. Kültürümüzde de büyük bir yere sahip olan Aşure dağıtımı ülkenin dört bir yanında gerçekleşirken Altıeylül Belediyesi de bu kültürün devam ettirilerek genç nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı. Böylelikle Muharrem ayının 10'uncu gününde kutlanan Aşure Günü de Altıeylül'de güzel bir etkinliğe vesile oldu. Altıeylül Belediye personelinin düzenlemiş olduğu etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken başta Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı olmak üzere Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Kadir Uzun ve Fikrettin Kocaman da vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.

Milli ve manevi değerleri devam ettirdiler

Altıeylül Belediyesi önünde gerçekleşen etkinliğe katılan vatandaşlar, Başkan Avcı tarafından ikram edilen Aşureleri aldıktan sonra memnuniyetlerini dile getirerek kültürümüzde yer alan Aşure Günü'nü böyle güzel bir etkinlikle devam ettiren Başkan Avcı'ya da ayrıca teşekkür ettiler. Vatandaşların bu etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyet karşısında mutlu olduğunu ifade eden Başkan Avcı “Bu mübarek ayda kendi personelimizin böyle güzel bir etkinliğe imza atması beni çok mutlu etti. Kültürümüzde gerçek anlamda büyük bir öneme sahip olan bu mübarek günde vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlara Aşure ikramında bulunup hasbihal ederek birliği, beraberliği ve paylaşma duygusunu hep birlikte yaşamak mutluluk verici. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırları yüce katında kabul etsin inşallah” dedi