Başkan Avcı'ya Kırsalda ilgi büyük

Seçim çalışmalarını Bayat, Bereketli, Taşköy, Tayipler Mahalleleri'nde sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde Altıeylül ve Büyükşehir Belediyeleri için destek istedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Türkiye mazlumlara umut olabilmiş son kale. İslam'ın son ordusu son kalesi sizlerin ve bizlerin gayreti ile yıkılmayacak. Ağzının suyu akan diğer topluluk ve devletlere de bunun cevabını vereceğiz” dedi. Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı kırsal Bayat, Bereketli, Taşköy, Tayipler Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Avcı'ya belediye meclis adayları, AK Parti ve MHP teşkilatlarının üyeleri, kadın ve gençlik kolları eşlik etti. Ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen, istek ve sorunlarını dinleyen Avcı, 31 Mart yerel seçimlerinde Altıeylül ve Büyükşehir Belediyeleri için destek istedi. İlk olarak Bayat ve Bereketli'yi ziyaret eden Avcı son olarak ise Taşköy ve Tayipler'de de coşkuyla karşılandı.

Avcı, ‘İslamın son kalesi yıkılmayacak'

31 Mart yerel seçimlerinde alınacak sonuçlar ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında olduklarını göstereceklerini söyleyen Avcı, “İnşallah 1 Nisan sabahı da bunu söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor; ayağımızı kaydırarak, farklı oyunlar kurarak bu milletin bugüne kadarki kazanımlarını boşa çıkarmak istiyorlar. Suriye düşerse Suriye düşer. Irak düşerse Irak düşer. Bugün Pakistanlı kardeşlerimiz Hindistan ile bir sıkıntı içersinde Allah kolaylık versin. Pakistan düşerse Pakistan düşer. Ama inanın Türkiye düşerse bunların tamamı düşer. Türkiye mazlumlara umut olabilmiş son kale. İslam'ın son ordusu, son kalesi sizlerin ve bizlerin gayreti ile yıkılmayacak. Ağzının suyu akan diğer topluluk ve devletlere de bunun cevabını vereceğiz” dedi.