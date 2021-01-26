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Başkan Avcu, hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.


Balıkesir'in AK Partili Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde evinde halsizlik yaşayan Avcu, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Avcu'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Avcu'yu hastanede ziyaret ederek durumu ile ilgili bilgi aldı.

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