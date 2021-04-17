Başkan Bahçavan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü

Bir hayalim var projesi kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında Dursunbey'de yaşayan 163 öksüz ve yetim çocuğa mektup yazan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, pandemi sebebi ile bir araya gelemedikleri çocukların istek ve talepleri olup olmadığını sordu.

Çocuklara yazdığı mektupta “Değerli evladım; bu mektubu sana yazmamın sebebi ise bizden isteğin olup olmadığını öğrenmek. Bildiğin gibi daha önce Belediye olarak yapmış olduğumuz birçok etkinlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığı ile seninle iletişim kurabiliyorduk. Ama pandemi sebebi ile uzun süredir seninle maalesef bir iletişimimiz yok. Şimdi senden ricam şu olacak. Benden istediğin bir şey var mı? Bunu çekinmeden sıkılmadan yazarak bana lütfen ilet. Bu zarfın içerisine bir zarf ve bir de boş kağıt koydum. Bu kağıda istediklerini, dileklerini, temennilerini hatta bir sıkıntın bir derdin varsa bana amcan gibi çekinmeden yazmanı istiyorum. Sonrada zarfın yapışkanlarını kapatarak ister posta aracılığı ile ister, muhtar amcana vererek bana ulaştır” diye yazan başkan Bahçavan, mektubun devamında ise; “Eğer bir derdin, sıkıntın, isteğin varsa dediğim gibi hiç çekinme yaz. Unutma ki biz bir aileyiz ve sorun varsa onu birlikte gidereceğiz” dedi. 163 Öksüz ve yetim çocuğa gönderilen bu mektupların tamamına geri dönüş olurken, Başkan Bahçavan gelen mektupları tek tek okudu.

Proje hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Bir hayalim var projesi kapsamında İlçemizde ikamet eden 163 öksüz ve yetim evladımıza mektuplar yazdık. Kardeşlerimize sorduk Belediye Başkanı amcandan ne isteğiniz var diye. Tüm kardeşlerimiz bize mektubunu ulaşırdı. Bu mektupların içerisinde ekonomik durumumuz iyi hiçbir isteğimiz yok, bizden daha çok ihtiyacı olanlara yardım edin diye yazan çocuklarımız da var. Benim bir ihtiyacım yok kardeşlerime yardım edin diyen var. Bu sene üniversite sınavına gireceğim dua edin diyen evladımız var. Özellikle pandemi sebebi ile çocuklarımız evlerde derslerini yaptıkları için cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi istekler de var. Canlı kaplumbağa gibi isteklerde var. Bizde tüm çocuklarımızın isteklerini taleplerini derleyip toparlayarak, onların tüm isteklerini yerine getirmek için bir seferberlik ilan ettik. Bu konuda bize yardımcı olanlar oldu. Belediyemizin imkanlarını da kullandık. Şu anda evlatlarımızın isteklerinin tamamını ulaştırıyoruz. Bu konuda bize destek olan Dursunbey Kaymakamlığımıza ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.