Başkan Bahçavan; "Şehir Olmanın Hikayesini Birlikte Yazacağız"

Dursunbey'de 31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen 111 mahalle muhtarı ile Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bir araya geldi. Başkan Bahçavan 5 yıllık sürecin planlamasını birlikte yapacaklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dursunbey'de görev alan 111 mahalle muhtarı Dursunbey Belediyesinin düzenlediği istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programa AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Mustafa Özkan ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Teması ‘Dursunbey İçin; Birlikte Başarıyoruz' olan toplantının ilk bölümünde Dursunbey Belediye Meclis üyeleri ve 111 mahalle muhtarı kendilerini tanıttı. İkinci bölümde söz alan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan görev alan tüm muhtarları tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Bahçavan; “Sizlerle 5 yılın planlamasını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Tabi sizler hiçbir siyasi partiye sırtınızı dayamadan, tamamen kendi hür iradenizle, yol arkadaşlarını ile birlikte mücadele ederek muhtar seçildiniz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Gelecek 5 yıllık süreçte yapılacak olan hizmetler ile ilgili bir planlama yapacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan, 10 Mayıs tarihine kadar muhtarların mahalle halkı ile istişare yaparak yazılı olarak bu planlamayı oluşturmalarını talep etti. Yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bahçavan yeni dönemde bütçe ve planlamayı daha rahat yapabileceklerini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde önemli görevler üstlendiklerini ifade eden Başkan Bahçavan, Balıkesir'de ki kilit noktalarda ki işlerde görev aldıklarını ifade etti. Omuzlarında ki yükün daha da arttığını ifade eden Başkan Bahçavan, yeni dönemde daha başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. Yeni dönemde istişare ile işleri devam ettireceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, sistematik bir çalışma ile işleri yürüteceklerine vurgu yaptı.

Muhtarlara mahalleleri ile ilgili dilekçe vererek planladıkları hizmetleri Belediye'de teknik bir ekip tarafından değerlendirileceğini ifade eden Başkan Bahçavan, yapılacak olan hizmetlerle ilgili tarih verileceğini ve o takvime göre hareket edileceğini söyledi. Dursunbey Belediyesi bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğü oluşturacaklarını da ifade eden Başkan Bahçavan; "Bu sayede şehir olmanın hikayesini birlikte yazacağız" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Bahçavan, daha sonra muhtarlar onuruna düzenlenen öğle yemeği programına geçti.