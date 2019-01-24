Başkan Bahçavan'dan MHP ve AK Parti Teşkilatlarına Ziyaret

Cumhur İttifakı kapsamında Dursunbey'de AK Parti tarafından aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde ittifak yapacak olan partisi AK Parti ile MHP'ye ziyaretlerde bulundu. Başkan Bahçavan, ilk ziyaretini AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali ile birlikte MHP'ye yaptı. MHP teşkilatı ziyareti öncesi aynı binada faaliyet gösteren ve geçtiğimiz haftalarda ataması yapılan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Muhammet Demiraslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Bahçavan, aktif bir şekilde faaliyet gösteren ocak Başkanı ve yönetimini kutladı.

Ülkü ocakları ziyaretinin ardından, MHP İlçe Başkanlığına geçen Başkan Bahçavan, İlçe Başkanı Mustafa Özkan ve yönetimi tarafından karşılandı. Ziyaret sonrası Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Büyük önem verdiğimiz Cumhur ittifakımızın MHP İlçe Başkanı Mustafa Özkan'ı İlçe Başkanım Üzeyir Sali ile birlikte ziyaret ettik. Birlik ve beraberlik içinde Cumhur ittifakımıza yakışan bir biçimde kenetlendiğimiz görüşmede, önemli istişareler gerçekleştirerek süreç ile ilgili bazı kararlar aldık. İnşallah bu süreçte birlikte erdem, irade ve cesaret esasının temsilcileri olacak, Devletimizin bekası için daha çok çalışacağız. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ‘Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' şiarı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır.' düsturu ile refikliğimizi sürdüreceğiz” dedi. Bu ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını MHP İlçe Başkanına hediye eden Başkan Bahçavan, seçim çalışmaları sürecinde temas halinde olacaklarını ifade etti.

Akşam ise AK Parti İlçe teşkilatında gerçekleşen Ana kademe toplantısına katılan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yönetim ile birlikte Seçim süreci ile ilgili bazı kararlar aldı. Gece geç saatlere dek süren toplantıya Başkanlığı ise AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali yaptı.