Başkan Bahçavan'ın paylaşımı merak uyandırdı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ilçede merak uyandırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu paylaşımı ile ilçede gündem oldu. Vatandaşların farklı fikirler ile yorumladığı bu paylaşım ilçeyi ikiye böldü.

Başkan Bahçavan ‘Özür Dileriz' başlığı ile paylaştığı mesajında; “Önümüzde aylarda yapacağımız kazılar ile çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz” dedi. Paylaşıma vatandaşların yorumları farklı yönlerde olurken, kimi vatandaşlar kapalı pazar yeri yapılacağı, kimi vatandaşlar, yeni yol çalışmalarının yapılacağı kimisi ise ilçeye doğalgaz geleceği ve bu sebeple kazıların yapılacağı tahmininde bulundu.

Başkan Bahçavan bu paylaşımın ardından herhangi bir açıklamada bulunmazken, Dursunbey Belediye Meclisinin bugün olağanüstü toplanacağı ve bu paylaşım ile ilgili karar alacağı öğrenildi.