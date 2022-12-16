Başkan Başaran: "Erdek'i AK Parti belediyeciliği ile tekrar tanıştıracağız"

Balıkesir'in Erdek ilçesinde AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 2024 seçimleri geldiğinde, Erdek'i AK Parti belediyeciliği ile tekrar tanıştıracaklarını söyledi.

Erdek'te partililerin yoğun katılımı ve coşkusuyla karşılanan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, salonu hınca hınç dolduran partililere seslendi. 2023 seçimlerine kadar teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmeye hazırlamamız lazım. Yüz yüze üye ziyareti çalışmamızın yanında yeni üye kazanma çalışmamızı da hassasiyetle sürdüreceğiz. Yeni üyelerimizle güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. 2024 seçimleri geldiğinde, yerel seçimler geldiğinde, Erdek'i AK Parti belediyeciliği ile tekrar tanıştıracağız. Aslında Erdek AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Şu an belediye hizmetlerinin tamamına yakınını Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Büyükşehir'in tahsis ettiği imkanlarla yapılıyor. Doğalgazını da iktidarımız yapıyor, üstündeki asfaltı da Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. İşçilerin maaşının ödenmesi yine Büyükşehir'in verdiği paralarla oluyor. Peki bunları niye yapıyoruz. biz bu hizmetleri CHP'li belediyeye yapmıyoruz, Erdek'lilere yapıyoruz, kendi insanımıza, milletimize yapıyoruz. Helal hoş olsun. İnşallah kendi iktidarımızda AK Parti belediyeciliğideki çok daha güzellerini, milletimize, Erdek'imize yakışanı da yapacağız vakti gelince. Az önce söylediklerimi o zaman gerçekleştirme imkanımız daha çok olacak. Bu teşkilatımızın üzerine vazife, boynuna borçtur" dedi.