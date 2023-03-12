Başkan Başaran, “Türkiye için, Balıkesir için hemen şimdi”

AK Parti İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısı; İl Yürütme Kurulu Üyelerinin, İlçe Başkanlarının, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin, İlçe Belediye Başkanlarının, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımları ile gerçekleştirdi. Toplantıda 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar, AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı başvuru süreci, 6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan asrın felaketi depremlerin etkileri ve Balıkesir'de misafir edilen 19 bine yakın depremzedenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Milletvekilli seçimleri ile ilgili kararnameyi imzaladı. YSK'nın Resmi gazete de yayınlanan seçim takvimi ile süreç başlamış oldu.

Milletvekili aday adaylığı süreci başladı

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran toplantıda yaptığı konuşmada; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında teşkilatı bilgilendirdi. Balıkesir'de AK Parti'den milletvekilli aday adayı olacakların bir hafta içerisinde başvurularını yapması gerektiğini belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Cumhurbaşkanımızın seçim kararını açıklaması ve imzalamasının ardından 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim süreci başladı. AK Parti İl Başkanlığımıza, Milletvekili aday adaylığı için başvuracak arkadaşlarımızın 1 hafta içerisinde müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani Cuma gününe kadar başvurular devam edecek.

Adaylık başvuru ücretleri AFAD deprem hesabına yatacak

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili Aday Adaylarının adaylık başvuru ücretlerini parti yerine, AFAD'ın deprem hesabına yatırmalarını istedi ve tüm partilere de bu konuda çağrı yaptı. Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasıyla, 19 Mart'ta başlayacak temayül yoklamaları sürecinin ardından aday adayları tek tek mülakata çağrılacak; ardından Cumhurbaşkanımız listeye son şeklini verecek. Aday listeleri 7 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Genel Merkez'de yapılan toplantıda adaylık başvuru ücretleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. AK Parti'nin adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep etmesi öngörüldü. AK Parti Balıkesir Milletvekili Aday adayı olacak arkadaşlarımızın bu takvim sürecine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Şimdiden aday adayı olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Başaran: Türkiye için hemen şimdi diyerek yaralarımızı sarıyoruz

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi depremlerde devlet ve millet olarak gönül birliği içerisinde mücadele ettiklerinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Bu depremlerde 11 ilimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Devlet olarak depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarımızla, STK'larımızla, gönüllülerimizle, partililerimizle, milletimizle topyekun arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Dünya da eşi benzeri az görülen bir dayanışma ve yardımlaşma göstererek çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Çadırları, Konteynırları ve geçici barınma evlerini hızlı bir şekilde kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Ayrıca, bir yılda yapacağım 500 bin deprem konutlarının projelerini tamamlayarak temellerini atıp, inşaasına başladık. Şehir merkezlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için de enkaz kaldırma çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Enkazları kaldırdıktan sonra şehir merkezlerimizi de tarihi dokularıyla, kültürüyle tekrar ihya edip ayağa kaldıracağız. AK Parti Balıkesir Teşkilatları olarak ilk andan itibaren sahada ve ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. 3 milyonu geçen depremzedemiz ülkemizin bir çok iline göç etti. Balıkesir'imizde de 19 bine yakın depremzedemizi misafir ediyoruz. Bu konuda yoğun bir çalışma programı gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Asrın felaketini yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

“Deprem bölgesini tekrar ayağa kaldıracağız”

Biz büyük bir milletiz. Allah'ın izniyle hep birlikte, yek yürek olarak tüm yaralarımızı saracağız. Depremin yaşandığı 11 ilimizi tekrar ayağa kaldırıp, acılarımızı birlikte dindireceğiz. Bugüne kadar AK Parti geçmişte yaşanan felaketlerde kısa zamanda yaşanan felaketlerin yaralarını sarmayı bildi. Şimdide 11 ilimizi tekrar ayağa kaldıracak, geleceğimizi milletimizle birlikte kuracağız. Türkiye güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Türkiye için hemen şimdi! Diyerek çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Balıkesir'de misafir ettiğimiz depremzedelerimiz için adres beyan süreci başladı”

14 Mayıs seçimlerinde depremzedelerin oy kullanmalarına yönelik duyuru ve bilgi aktarımında bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerine ayrıca e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecekler. Bu konuda da Balıkesir'imizde misafir ettiğimiz depremzedelerimize yönelik AK Parti Teşkilatları olarak gerekli çalışma programlarımızı yaptık. Depremzedelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başaran, “Bizim derdimiz millet, 6'lı koalisyonun derdi koltuk”

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem arz ettiğini söyleyen Başkan Başaran, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 6 masanın yani 6'lı koalisyonun gündeminde maalesef ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesi yok. Onlar bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısındalar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye çıktıkları yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlık ve paylaşım kavgasına dönüştü. Bizim derdimiz millet, onların derdi koltuk.

Başaran, “14 Mayıs destanını Cumhur ittifakı ortaklarımızla birlikte yazacağız”

Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz. Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız. '14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız. AK Parti Balıkesir Teşkilatları ve Cumurhur İttifakı ortaklarımızla birlikte Balıkesir'de milletvekilliğinde 9'da 9 yaparak seçimleri kazanacağız. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçip, TBMM'deki milletvekili sayımızı arttıracağız. Türkiye için, Balıkesir için Hemen Şimdi! Diyoruz. Tüm teşkilatlarımızla seçimlere hazırız ve çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Alınan seçim kararının ülkemize, milletimize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.