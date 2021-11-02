Başkan Çabuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılamalı"

Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet ve liyakat noktasındaki dağınıklığını giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir" dedi

Nolu Şube Başkanı Çabuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini söyledi. Başkan Çabuk, "Ülkemizde fiili olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenlerin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce, öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet ve liyakat noktasındaki dağınıklığını giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hala karşılanamamıştır" diye konuştu.

Başkan Çabuk sözlerinin devamında, "Eğitim-Bir-Sen olarak, belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Millî Eğitim Bakanlığı'nı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir" dedi.