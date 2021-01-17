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Başkan Cankul sokak hayvanlarını besledi

Korona virüs önlemleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kepsut Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kepsut'ta çeşitli noktalardaki sokak hayvanlarına Başkan İsmail Cankul ve ekibi yemleme işlemi yaptı.


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da hafta sonu sahada çalışmaları incelerken sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besledi. Ekibiyle birlikte beslenme noktalarını ziyaret eden Başkan Cankul, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi. Başkan Cankul "Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz beslenme noktalarında yiyecek içecek bulamayan minik dostlarımız için mama bırakıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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