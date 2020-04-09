Başkan Cankul'dan kadınlara teşekkür

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul gönüllü olarak çalışan Kepsutlu kadınlara yaptıkları maske üretimi için teşekkür ettikten sonra "Bu memleketin kadınları yüz yıllardır Devleti ve Milleti için, gerektiğinde canlarını bile ikinci plana atmış, çalışkan ve fedakarlık örneği kadınlardır. Dün olduğu gibi bugünde Devleti ve Milleti için seferber olan gönüllü kadınlarımızı yürekten alkışlıyorum, Belediyemiz tüm imkanlarını seferber ettiği şu günlerde bizler için maske üretmeye aralıksız devam ediyorlar, BALMEK kursiyerlerimize emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.