Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı çalışıyoruz”

Başkan Cengiz yaptığı açıklamada “İvrindi'de tespit ettiğimiz her bir sorunu masaya yatırıyor, birimlerimiz ve tüm ekibimizle çözüm odaklı çalışıyoruz''dedi.

İvrindi halkı tarafından yaptığı çalışmalarla büyük beğeni kazanan ve örnek belediye başkanı olarak gösterilen Yusuf Cengiz çalışmalarını gece gündüz aralıksız olarak sürdürüyor. İvrindi'de mesai kavramı gözetmeksizin ilçe halkının tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüme kavuşmasını sağlayan Başkan Cengiz Son olarak ilçe merkezinde daha önceki zamanlarda kaldırımlarda tezgah açıp vatandaşların kaldırımı kullanımını kısıtlayan küçük satıcılar için, ürünlerini satabileceği kapalı pazar alanı oluşturdu. Başkan Cengiz yaptığı açıklamada ''Köylülerimizin ilçemize getirip pazara sunduğu ürünleri daha ferah,nezih bir ortamda sergilenmesi, daha elverişli bir pazar ortamı oluşturulmasını hedefledik. Kaldırım işgalinin önlenmesi ve halkımızın aradığını daha rahat bulabilmesi açısından küçük satıcılarımızı bir araya toplayıp hem satıcılarımızı elverişsiz hava koşullarından etkilenmemesini sağladık hem de yaşanılan kaldırım işgalinden kurtararak mağduriyeti giderdik. İvrindi' de tespit ettiğimiz her bir sorunu masaya yatırıyor, birimlerimiz ve tüm ekibimizle çözüm odaklı çalışıyoruz''dedi.