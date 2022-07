Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor

Ak Parti İlçe Teşkilatı ile uyumlu çalışması gözlerden kaçmayan Başkan Cengiz 7'den 70'e herkes ile selamlaşma gayreti göstererek talep ve önerileri hemşerilerinden bire bir dinliyor.

“Mahalle Bizim Gençlik Bizim” sloganı ile gerçekleştirilen Gençlik Buluşmaları dahilinde Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve Ak Parti ilçe teşkilatı ile birlikte İlçesine Bağlı Gümeli Mahalle gençleriyle bir araya gelen Başkan Cengiz “sizler için varız” mesajı veriyor.

Gençlerimize önem veriyoruz

İçinde bulunduğumuz bu dönemde gençlerin çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Başkan Cengiz “ Bizler hizmet ederken gece gündüz, saat farkı gözetmeksizin çalışıyoruz. Her fırsat bulduğumuzda vatandaşlarımız ile bir araya geliyor, gençlerimizin taleplerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bugün Ak Parti İl Gençlik Kollarımız ile birlikte ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim' manifestosu ile Bozören, Çelimler'den sonra Gümeli mahallemizin gençleri ile buluştuk. İl bazında değerlendirdiğimizde bu projeyi 3 mahallede gerçekleştiren ilk ilçeyiz. Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız Hüseyin Murat Uysal öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje çok önemli ve değerli. Gönüllere girmek, önemli olduklarını genç kardeşlerimize hissettirmek, taleplerini birebir dinlemek ve çözüm odaklı çalışma yürütmek hem gençlerimiz hem de bizim için kıymetli şeyler. Bu çalışmalarda öncülük eden İl Başkanımız Ekrem Başaran başta olmak üzere, Gençlik Kolları İl Başkanımız Hüseyin Murat Uysal ile yönetim kuruluna, Ak Parti İlçe Teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum”

Önceliğimiz gönüllere girmek

Belediyecilik gönül işi, belediyecilik eser kazandırma işi diyen Başkan Cengiz “ Seçildiğimiz ilk günden bu güne halkımız ile daima iç içe olduk. Onlarla üzüldük onlarla güldük. Tanıdığımız tanımadığımız kim varsa elimizden geldiği kadar değil, elimizden gelenin daha iyisini yapma gayretinde olduk. Cemiyetlerine katılıp sevindik, kayıplarında sarılıp üzüldük. Başkanlık makamımızın kapılarını sonuna kadar açtık halkımıza. Her yaş kesiminden görüşmek isteyene buyur edip dinledik. Kısacası her derdi benimsedik, her sorunu önemsedik. Her ere yetişme gayretinde olduk. Gönül belediyeciliği, derman belediyeciliğini ilçeye yaydık. Her zaman hemşerilerimiz ile birlikte olmayı, onlarla vakit geçirmeyi, talep ve önerilerini kendilerinden dinlemeyi seviyorum ve bunu İvrindi Belediyesi olarak ilke edindik. Her kim olursa olsun yaş, etnik köken, siyasi eğilimi farketmeksizin tüm samimiyetimizle ilgileniyor, çözüm odaklı yardımcı olma gayretinde oluyoruz. Bu prensibimize sapma olmadan bağlı kalmayı sürdüreceğiz.”

Hizmet belediyeciliğini ilçeye yaydık

Her mahalleye eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerimi ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Sahada her mahalleye dokunma gayretindeyiz. 65 kırsal 4 merkez olmak üzere 69 mahalleye sahip bir ilçeyiz. Her mahallemizin kendine göre farklı hizmet beklentileri var. Kilitli parke taşından, altyapıya, oyun alanlarından sosyal tesislere, aşevi inşaatından arazi yollarına kadar bir çok noktada hizmet talepleri geliyor. Hepsine yetişme, talepleri karşılama ve istenileni gerçekleştirme gayretinde oluyoruz. Gönül belediyeciliği ile hizmet belediyeciliğini aynı anda yürüterek mahallelerimizin taleplerini yerine getiriyoruz. 3 yılda gözle görülür ciddi hizmetler yaptık. Bu hizmetlere teşekkürü halkımızdan bizzat duyuyoruz ve bu bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Muhtarlarımız ile uyum içlerinde olunca hizmet de yerine ulaşıyor. Bu uyumu daha da yaşanılır bir İvrindi için sürdürme gayretinde olacağız”