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Başkan Cengiz Kuşdere köyünde

İvrindi için Ankara’da bir takım temaslarda bulunan Başkan Yusuf Cengiz, haftasonu Kırsal Kuşdere köyünde düzenlenen hayır yemeğine katıldı.

İvrindi için Ankara'da bir takım temaslarda bulunan Başkan Yusuf Cengiz, haftasonu Kırsal Kuşdere köyünde düzenlenen hayır yemeğine katıldı.


İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz haftasonu İvrindili hemşerileri ile buluşmaya devam etti. Kırsal Kuşdere mahallesinde verilen hayır yemeğine katılan Başkan Cengiz mahalle halkı ile bir araya geldi. Hayır yemeğinde vatandaşlarla sohbet edip hal hatır soran tek tek ilgilenip talep ve önerilerini dinleyen Başkan Cengiz mahalle halkının büyük beğenisini kazandı.

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