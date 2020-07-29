Başkan Deveciler Kaymakam Memiş'i ziyaret etti

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'ye yeni atanan Kaymakam İlyas Memiş'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin de katıldığı ziyarette, Kaymakam Memiş'e görevinin hayırlı olması ve başarı dileğinde bulundu. Konuklarını makamında ağırlayan Kaymakam İlyas Memiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Devecilere ziyareti için teşekkür etti.