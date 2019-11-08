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Başkan Deveciler Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti.

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek Burhaniye'ye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.


CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başkan Deveciler, göreve geldiği yaklaşık 7 aylık sürede Burhaniye'ye yaptıkları yatırımlardan oluşan kısa bir sunumu paylaştı. Burhaniye'nin önümüzdeki yıllarda Körfezin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve bununla ilgili vizyon projeler geliştirdiklerini söyleyen Deveciler'e Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Yatırımların yerinde yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Deveciler'in yeni projelerini inceleyerek Burhaniye için söz konusu projelerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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