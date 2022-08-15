Başkan Deveciler Ören esnafını ziyaret etti

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören'de yapılan çalışmaları inceleyerek esnaflarla görüştü. Yaz sezonunun nasıl geçtiğine dair esnafın işleriyle ilgili bilgiler alan Başkan Deveciler, Ülkede yaşanan ekonomik krizin ve pahalılığın turizm sektörüne etki ettiğini belirtti.

Bu krizden en az zararla çıkabilmeleri için Ören esnafına kan olacak etkinlikler düzenlediklerini ve Ören'i canlı tuttuklarını ifade eden Başkan Deveciler, Kitap fuarında yaklaşık 100 bin kişinin Ören'e geldiğini önümüzdeki günlerde de festival dahilinde ören'de yeni organizasyonlar yapılacağını bu etkinliklerin Ören esnafı İçin büyük kazanç sağladığını söyledi. Esnafı dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Deveciler'e çarşının canlanması için yaptığı çalışmalardan dolayı Ören esnafı da teşekkürlerini iletti.