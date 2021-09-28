İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Deveciler Pelitköy Merkez Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve yapılan çalışmaları Muhtar Hasan Vural ile birlikte inceleyerek Pelitköy Mahallesi’ni ziyaret etti.

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve yapılan çalışmaları Muhtar Hasan Vural ile birlikte inceleyerek Pelitköy Mahallesi'ni ziyaret etti.


Yapılan ziyarette mahallenin sorun ve ihtiyaçları noktasında Muhtar Hasan Vural'dan bilgi alan Başkan Deveciler, yapılan çalışmaları inceleyerek esnafla bir araya geldi. Esnaf sorun ve taleplerini, Pelitköy Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle ilgili düşüncelerini anlattı.


Başkan Deveciler mahalle sakinlerine yaptığı konuşma da; “Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözüm noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bizlere vermiş olduğunuz görevi layıkıyla yerine getirmek için, 7/24 arkadaşlarımızla beraber çalışma sureti ile taleplerinize cevap verme noktasında gayret sarf ediyoruz. Her mahallemizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz.” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.