İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Deveciler'den anlamlı ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik haftası dolayısıyla Burhaniye İtfaiye teşkilatını ziyaret etti.


Grup Amiri Sami Yörüker başta olmak üzere itfaiye müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Başkan Deveciler, itfaiyeyi gezerek personelden yangın söndürme konularında bilgiler aldı.


Teşkilat mensuplarıyla tek tek görüşen Deveciler, itfaiye teşkilatının ülke için önemli bir rol olduğunu vurgulayarak, “Saniyelerin bile hayati önemi olan bu işi kendi canınızı hiçe sayarak üstleniyorsunuz. Yaptığınız çok kutsal bir görev. Burhaniye İtfaiyesinin ekipmanlarının tam olması ve deneyimli personelle olaylara müdahale etmesi bizlere güven veriyor. Onun için sizleri kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.


Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Meclis üyesi Hasan Metin'de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.