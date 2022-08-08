Başkan Deveciler'den KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e ziyaret

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, KKTC 40. Hükümetini kuran Başbakan Ünal Üstel'i kutlamak İçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

KKTC'de geçtiğimiz aylarda yapılan seçim sonrası hükümeti kurma görevini üstlenen ve kurulan hükümette Başbakan olarak güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve önceki hükümetin İç İşleri Bakanı Ünal Üstel'le bir araya gelen Başkan Deveciler, Başbakan olarak hükümeti kuran Üstel'e başarılar diledi.

Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Görüşme sırasında Burhaniye ile ilgili projeler hakkında bilgi veren Başkan Deveciler, Başbakan Üstel'i Burhaniye'ye davet etti. Görüşmede KKTC Turizmci Semih Güven de bulundu.