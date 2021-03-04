Başkan Ergin herkesi hassasiyete davet etti

Ayvalıklı esnafın ve ilçe ekonomisinin krizden kurtulabilmesinin birinci yolunun hastalık sayısının sıfırlanmasından geçtiğini vurgulayan Ergin, “Belediye olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda dün olduğu gibi bu gün de tüm imkânlarımızı seferber ediyor olacağız. Ancak mutlak başarı herkesin sorumluluk duygusu ile hareket ederek pandemi yasaklarına uymasından geçmektedir. Bu vesileyle başta kongre icra eden siyasi partilerimiz olmak üzere herkesi bu sorumluluk bilinci ile davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.