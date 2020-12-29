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Başkan Ergin'den belediye çalışanlarına asgari ücret müjdesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek çalışanlara uygulanacak olan asgari ücretin net 3 bin liranın altında olmayacağını söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek çalışanlara uygulanacak olan asgari ücretin net 3 bin liranın altında olmayacağını söyledi.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısının ardından asgari ücreti açıkladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin şirketlerinde çalışan personele uygulanacak ücret için yaptığı açıklamada, “Belediyeyi maaş ödeyemeyen belediyeden düzenli maaş ödeyen bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Gelecek yıllarda da çalışanlarımızı enflasyon rakamlarının altında ezdirmeyeceğiz. Şu anda sendika ile toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Belediyemiz şirketlerinde net üç bin lira rakamının altında maaş alan kalmayacak” dedi.

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