Başkan Ergin'den minik Uğur ve lösemili çocuklara can desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Uğur Akyüz ile tüm lösemili çocuklar için Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi öncülüğünde başlatılan kan ve kök hücre toplanmasına ait kampanyaya bir destek de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den geldi.

Türk Kızılay'ı Kan Bankası ile Türk Kök Hücre birimleri tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan seyyar stantlarda çok sayıda vatandaştan kök hücre ve kan bağışı alındı.

Ayvalıklıların yoğun katılım gösterdiği kan bağışları için randevu sistemi uygulandı, sosyal mesafe gözetildi; kampanyaya, sağlıklı kan bağışı alanları oluşturularak akşam saatlerine kadar devam edildi. Bağış kampanyası iki gün boyunca sürdürüldü.

Mesut Ergin, “Lösemi hastası çocuklarımızın yanındayız”

7 yaşındaki Minik Uğur için başlatılan kampanyaya en başından beri destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Türk Kızılay'ı stantlarına giderek kan bağışında bulunmayı ihmal etmedi.

Bağışlanan her ünite kan ve kök hücrenin Lösemili Uğur Akyüz ve onun gibi yüzlerce hastaya umut olacağını belirten Başkan Ergin, “Bu kampanyanın daha önce gerçekleştirilmesi için yapılan girişimlere de destek olmuştuk. Ancak Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle bu mümkün olamamıştı. Bugün duyarlı halkımızla birlikte bizde çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle kan bağışında bulunduk. Hem bir canı kurtarabilmek, hem de kendi sağlığımız için sık sık kan bağışlamanın faydalı olduğuna inanıyorum. Bu duygularla başta Uğur evladımız olmak üzere kök hücre bekleyen tüm lösemili yavrularımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.