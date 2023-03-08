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Başkan Ersoy, personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Belediye Başkanı Emin Ersoy, kadın belediye çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Belediye Başkanı Emin Ersoy, kadın belediye çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı.


Belediye Başkanı Emin Ersoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binasında çalışan kadın personele karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınları gününü kutlayıp çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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