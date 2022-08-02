İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir’e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran’da ağırladı.

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir'e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran'da ağırladı.


Başkan Ersoy misafirlerine Kent Müzesi bahçesinde ikramda bulunulduktan sonra Terzizade Konağı, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Belediye Başkanı Emin Ersoy çiyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.