Başkan Ersoy'dan devletin zirvesine davet

İlçeye olan yatırımlarla ilgili olarak bir dizi temaslar için Ankara'da bulunan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti Grup Toplantısı'na katıldıktan sonra devletin zirvesindeki isimleri 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri için Koca Seyit'in memleketi olan Havran'a davet etti.

Beraberinde Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ile birlikte grup toplantısı sonrası başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere diğer üst düzey yetkilileri ‘18 Mart Çanakkale Zaferi' etkinlikleri için Çanakkale'de destan yazarak savaşın kaderini değiştiren Koca Seyit'in memleketi Havran'a davet etti.