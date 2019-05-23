İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güney, Başkan Yılmaz'ı ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı çalışma ziyaretleri kapsamında gittiği Susurluk’ta Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı çalışma ziyaretleri kapsamında gittiği Susurluk'ta Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir takım ziyaretler için geldiği Susurluk'ta Belediye binasında Başkan Nurettin Güney'i ziyaret etti. Başkan Güney, Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz'a belediyenin çalışmaları, projelerini ve devam eden kanalizasyon hat çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan sunum ile bilgilendirmede bulundu. Ziyaret için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, hediyeler taktim etti. Ziyaret sırasında Başkan Yılmaz'da sadece AK Partili belediyelere değil her ilçeye eşit hizmet edeceğiz ve aynı zamanda Susurluk benim memleketim. Başkan Nurettin Güney'i şeffaf belediyecilik ve dürüstlüğü ile çok yakından tanıdığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yardımı yapacaklarını" açıkladı. Başkan Yılmaz'ın Susurluk Belediye ziyaretinde AK Parti, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.