Başkan Güney, Başkan Yılmaz'ı ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı çalışma ziyaretleri kapsamında gittiği Susurluk'ta Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir takım ziyaretler için geldiği Susurluk'ta Belediye binasında Başkan Nurettin Güney'i ziyaret etti. Başkan Güney, Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz'a belediyenin çalışmaları, projelerini ve devam eden kanalizasyon hat çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan sunum ile bilgilendirmede bulundu. Ziyaret için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, hediyeler taktim etti. Ziyaret sırasında Başkan Yılmaz'da sadece AK Partili belediyelere değil her ilçeye eşit hizmet edeceğiz ve aynı zamanda Susurluk benim memleketim. Başkan Nurettin Güney'i şeffaf belediyecilik ve dürüstlüğü ile çok yakından tanıdığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yardımı yapacaklarını" açıkladı. Başkan Yılmaz'ın Susurluk Belediye ziyaretinde AK Parti, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri de hazır bulundu.