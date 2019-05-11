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Başkan Güney, İftarını engelliler ile açtı

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneğinin iftarına katıldı.


Susurluk Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen İftar programına Belediye Başkanı Nurettin Güney'de katıldı.


Başkan Güney, Susurluk genelindeki tüm engelli vatandaşlar ile Rehabilitasyon ve Özel Bakım Merkezlerinden gelen engelli vatandaşlarımızla birlikte aynı sofrayı paylaştı. Başkan Güney iftar öncesi tüm masaları dolaşarak, engelli vatandaşların hatırını sorarak, istek ve arzuları olup olmadığını sordu. Başkan Güney Dernek Yönetim kurulu üyelerine bu anlamlı İftar yemeği için teşekkür etti.

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