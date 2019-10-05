İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güney; "Nilüfer'in bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz"

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bursa’nın Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bursa'nın Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Nilüfer Başkan Turgay Erdem'e ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Nurettin Güney, çalışmalarında başarılar diledi. Susurluk'un ekonomik ve tarımsal yapısı hakkında bilgiler veren Başkan Güney, başta sağlık turizmi olmak üzere uygulayacakları projeler için Nilüfer Belediyesi'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi ile kardeş kent olmak istediklerini de belirten Başkan Nurettin Güney, Susurluk'un kendilerinden büyük beklentileri olduğunu ifade ederek, “Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Bizim farkındalık oluşturup bölgemize insanımıza faydalı olmamız gerekir. Birçok kaynak ve özelliğe sahip Susurluk'u hak ettiği değere ulaştırmak istiyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş birliği için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarıyla Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu belirten Turgay Erdem, Susurluk Belediyesi'ne de kapılarının açık olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.