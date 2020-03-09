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Başkan Güney'den kadınlara anlamlı hediye

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Dünya Kadınlar gününde kadınlara hediye vererek günlerini kutladı.


Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Başkan Yardımcısı Sibel Sarı ve Kent Konseyi Başkanı Luiz Erpınar ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Ömür-Üreten Kadınlarının hazırladığı hediyeleri kadınlara takdim ettiler.


Belediye Başkanı Nurettin Güney, bu özel günde kadınlara küçük de olsa bir hediye vermek istediklerini belirterek. “Her zaman başımızın tacı olan kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz diye konuştu.

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